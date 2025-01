Milan, Kyle Walker a giugno o si affretteranno i tempi? Ecco la scelta rossonera

Nelle ultime 24 ore ha preso corpo l’ipotesi del laterale destro del Manchester City in chiave Milan. Ingaggio, tempistiche e prospettive fanno propendere per una scelta sola.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno valutando l’arrivo di un calciatore inglese per rinforzare la squadra.

I due nomi sul tavolo sono quelli di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, e Kyle Walker, difensore del Manchester City. Tuttavia, a causa delle restrizioni sul tesseramento di giocatori britannici e quindi tecnicamente non europei, il club può acquisirne solo uno in questa finestra di mercato.

Priorità?

Walker, ex capitano del Tottenham e da sette anni colonna del City di Guardiola, è ora una delle priorità per il Milan. Dopo una riunione tra l’allenatore Sérgio Conceição e la dirigenza, è emerso un vivace dibattito su chi sarebbe il rinforzo ideale per il gioco rossonero. Se inizialmente Rashford sembrava l’obiettivo principale, ora Walker potrebbe rappresentare una scelta sensata, vista la sua esperienza e polivalenza difensiva.

Chi è Kyle Walker

Il difensore, classe 1990, ha vinto ben 18 trofei con il Manchester City, tra ben sei Premier League e la Champions League del 2023 contro l’Inter, diventando un leader del club. Secondo le ultime indiscrezioni, Walker sarebbe disposto ad accettare un contratto biennale con il Milan. La sua presenza in difesa potrebbe apportare non solo qualità, ma anche esperienza al reparto. Ma la scelta più logica pare una sola.

A tempo debito

Un eventuale arrivo di Walker escluderebbe quello di Marcus Rashford, trattativa a cui il Milan si sta dedicando da una settimana piena. Al momento sembra più probabile che i contatti presi con Walker riguardino un suo arrivo a giugno, quando andrà in scadenza col City. Il giocatore avrebbe chiesto un contratto da quattro milioni a stagione più bonus. La posta che porta a Marcus Rashford sembra l’unica plausibile per questa sessione invernale di mercato.

Leggi l’articolo completo Milan, Kyle Walker a giugno o si affretteranno i tempi? Ecco la scelta rossonera, su Notizie Milan.