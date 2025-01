Milan, Ibra sponsorizza Rashford e parla del contratto di Theo. Le sue parole

Prima del deludente 1-1 col Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni che meritano di essere analizzate in merito al mercato e alla conferma dei big rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e dirigente del Milan., ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida tra il Milan e il Cagliari di sabato scorso.

L’ex campione svedese ha parlato del periodo delicato della squadra, sottolineando come la scelta di Paulo Fonseca come allenatore fosse giusta inizialmente, ma che i risultati non sono arrivati. Ma le sue parole più importanti le ha dedicate ad un potenziale nuovo acquisto e al contratto di Theo Hernandez.

Ambizioni

Ibrahimovic ha anche discusso delle ambizioni della squadra, ricordando che uno degli obiettivi stagionali era la Supercoppa, ma ora la priorità è mantenere la reazione positiva anche in campionato. Nonostante le difficoltà, ha sottolineato che il Milan è una squadra completa, come ha dimostrato anche in Arabia, e che non è necessario fare grandi interventi sul mercato, sebbene si guardino comunque le opportunità.

Rashford e Ibra

Parlando di Marcus Rashford, Ibrahimovic ha ricordato il tempo trascorso insieme quando l’attaccante inglese era giovane. Queste le sue parole sull’obbiettivi di mercato dei rossoneri: “Ho giocato con lui quando era giovane, ora è più uomo. Quando ci ho giocato era forte forte. Secondo me può giocare in tutti i ruoli davanti, fa la differenza“. Al momento il Milan è in trattativa con il Manchester United per concretizzare l’arrivo dell’Inglese a gennaio.

Fiducia per Theo?

Infine, Ibrahimovic ha espresso fiducia riguardo al rinnovo del contratto di Theo Hernandez con queste parole: ” Noi siamo molto contenti di quello che sta facendo, deve continuare come tutti gli altri. Lui è contento e vuole giocare per il Milan. Non c’è niente di complicato, è tutto sotto controllo“. Il contratto del francese scade nel 2026 e, nelle ultime settimane, sembra essere tornato il sereno in vista del rinnovo contrattuale.

