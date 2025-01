Okafor in viaggio aereo verso Lipsia. Il giocatore saluta il Milan con parole da interpretare

Noah Okafor si è imbarcato da poco con destinazione Lipsia ma, prima della partenza, ha rilasciato un ultima dichiarazione ripresa da Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole.

Noah Okafor sta per intraprendere una nuova avventura in Germania, dove si appresta a sottoporsi alle visite mediche con il Lipsia e a firmare il suo nuovo contratto.

Prima di salire sull’aereo, l’attaccante svizzero ha salutato i tifosi del Milan con un messaggio importante tra affetto e la visione del suo futuro a medio termine.

I numeri al Milan

Nel corso della sua esperienza al Milan, Okafor ha disputato 52 partite, mettendo a segno 7 gol e fornendo 5 assist. Tutte le sue reti sono arrivate in Serie A, con tre di esse decisive: quelle segnate contro Udinese, Lazio e Torino negli ultimi minuti di gioco, che hanno contribuito a risultati importanti per la squadra. Nonostante il suo impatto positivo in alcune occasioni, il giocatore ha avuto difficoltà a trovare continuità, complice qualche infortunio e un rapporto non del tutto ideale con l’allenatore Paulo Fonseca.

Il trasferimento

La decisione di trasferirsi al Lipsia arriva anche in virtù della ricerca di un rilancio dopo una stagione a Milano che non ha soddisfatto le aspettative. Okafor va in Bundesliga con la speranza di ritrovare la forma migliore e di mettersi in mostra in un campionato diverso. Il suo passaggio al Lipsia è un prestito oneroso (circa due milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Un addio?

Noah Okafor lascia Milano con la speranza che il futuro possa riservargli altre opportunità, magari anche con un ritorno in maglia rossonera. Queste le parole dell’ex rossonero all’imbarco aereo riportate da gianlucadimarzio.com: ” Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore “.

