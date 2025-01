Milan: il pareggio con il Cagliari svela un serio problema irrisolto, accuse pesanti anche ai singoli

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, non ha nascosto la sua delusione per l’andamento attuale della squadra rossonera.

Nel panorama del calcio italiano, la Serie A continua a offrire emozioni, sorprese e momenti di riflessione. Tra questi, l’ultimo match che ha visto il Milan pareggiare 1-1 contro il Cagliari rappresenta un primo vero stop per Sergio Conceicao, al debutto sulla panchina rossonera in campionato e a San Siro.

Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa italiana, l’allenatore portoghese si trova ora a dover riflettere su una prestazione che, seppur non priva di impegno, non ha rispecchiato le aspettative.

L’analisi

Il pareggio contro il Cagliari non ha soddisfatto i tifosi del Milan, né tanto meno Carlo Pellegatti, che ha evidenziato come, nonostante il cambio in panchina, le difficoltà offensive della squadra sembrano non essere state ancora risolte. “Non è cambiato nulla”, esordisce il giornalista, sottolineando come la squadra abbia raccolto solo sei punti nelle ultime cinque partite di campionato. Un bottino magro, che fa riflettere soprattutto alla luce del fatto che le squadre rivali non sembrano staccarsi nel punteggio.

La mancanza

Nell’analisi di Pellegatti, il punto debole del Milan sembra essere l’assenza di un vero e proprio “attaccante d’area di rigore”, figura fondamentale in match chiusi come quello di ieri contro i sardi.

Accuse e dubbi

Tammy Abraham viene preso come esempio di questa mancanza: il suo errore a porta praticamente vuota è considerato “insopportabile”. Questo porta a interrogarsi sul possibile impatto di Marcus Rashford, che, secondo il giornalista, pur essendo indubbiamente talentuoso, potrebbe non essere la soluzione ideale data la sua necessità di spazi per esprimersi al meglio.

