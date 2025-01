Due episodi, mille polemiche: Milan penalizzato col Cagliari?

I rossoneri non sono riusciti ad andare oltre il pari in casa contro i sardi nonostante l’entusiasmo derivante dalla vittoria della Supercoppa.

Nel mondo del calcio, ogni azione può diventare motivo di accese discussioni e dettagliate analisi, tanto da parte degli esperti quanto dai tifosi.

Due episodi distinti, avvenuti durante Milan-Cagliari di ieri, hanno catturato l’attenzione e stimolato un dibattito riguardo l’interpretazione delle regole del gioco e la loro applicazione sul campo.

Risultato deludente

Il Milan ieri è entrato in campo mostrando poco prima del calcio d’inizio0 il trofeo della Supercoppa vinta lunedì scorso: quello che è accaduto dopo però non ha soddisfatto. I rossoneri hanno mostrato un modo di giocare completamente diverso da quello che avevano con Fonseca ma non sono riusciti comunque a portare a casa i 3 punti.

Intervento discutibile

Durante il match, un momento ha particolarmente acceso gli animi: l’intervento di Makoumbou su Abraham nell’area di rigore del Cagliari. L’episodio si è verificato al 63′ e ha visto il centravanti inglese restare a terra a seguito del contatto. La dinamica dell’azione ha suscitato interrogativi, con l’arbitro che ha deciso di non intervenire attribuendo al contatto una natura troppo lieve per giustificare un calcio di rigore.

La spiegazione

L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto sui microfoni di DAZN, ha condiviso questa interpretazione, evidenziando come, nonostante il piede di Makoumbou abbia effettivamente toccato lo stinco di Abraham, la leggerezza del contatto non avrebbe giustificato l’assegnazione del rigore.

Un contrasto robusto ma lecito

Il secondo episodio dubbio si è verificato al 74′, quando una spinta di Felici su Jimenez ha sollevato ulteriori discussioni. Ancora una volta, l’interpretazione dell’ex direttore di gara ha fornito una chiave di lettura che si allinea con la decisione arbitrale di non sanzionare tecnicamente l’azione. Marelli ha descritto la spinta come “non eccessiva”, categorizzandola come un contrasto robusto ma consentito dalle regole del gioco, che non avrebbe comportato sanzioni nemmeno qualora l’azione si fosse conclusa all’interno dell’area di rigore.

