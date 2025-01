Milan, cosa non ha funzionato col Cagliari? I cambiamenti di Conceicao sembrano non bastare

I rossoneri tornano sulla terra dopo il trionfo in Supercoppa: la prestazione della squadra in campionato non è stata per nulla brillante.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Sergio Conceicao, ha affrontato ieri una sfida in campionato contro il Cagliari, con l’obiettivo di riscattarsi e recuperare punti preziosi nella corsa verso la Champions League.

Tuttavia, nonostante un approccio diverso al gioco e una maggiore aggressività, la squadra rossonera si è dovuta accontentare di un pareggio, perdendo così un’occasione d’oro per avvicinarsi alle posizioni che contano.

Nuova filosofia di gioco

Sotto la guida di Conceicao, il Milan si presenta con un viso decisamente diverso rispetto alla stagione precedente. La Gazzetta dello Sport evidenzia come la squadra ora prediliga uno stile di gioco più diretto e pragmatico, con un’enfasi rinnovata sull’aggressività.

Nessun gol

Nonostante questa trasformazione e un primo tempo carico di energia, il Milan fatica a trasformare la sua vivacità in opportunità concrete di gol. Il Cagliari, ben organizzato in difesa, riesce a contenere i rossoneri, che non sfruttano appieno le potenzialità delle azioni lungo le fasce.

Opportunità mancate e errori decisivi

Il vantaggio del Milan, ottenuto grazie a un gol di Morata e seguito da un palo di Pulisic, sembrava poter aprire la strada per una vittoria. Tuttavia, la compagine rossonera si è lasciata sfuggire il controllo della partita a causa di errori gravi e ingenuità da parte di giocatori chiave come Fofana e Maignan. Questi momenti di debolezza hanno permesso al Cagliari di pareggiare e, nonostante la spinta offensiva del Milan nella seconda metà della partita, la squadra non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create. La mancanza di precisione sottoporta e la prestazione eccellente del portiere avversario, Caprile, hanno condannato il Milan a un pareggio che mantiene la Champions a una distanza significativa.

