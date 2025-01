Milan-Cagliari 1-1, la delusione rossonera nelle interviste post partita di Conceicao e Leao

Un Milan discreto non riesce ad abbattere il muro sardo dopo l’immediato pareggio di Zortea e riparte male in campionato dopo la vittoria in Supercoppa. Intanto continua la contestazione della curva alla proprietà.

Il primo Milan di Sergio Conceicao in Serie A stecca, perlomeno dal punto di vista del risultato. Il quasi immediato pareggio del Cagliari su papera di Mike Maignan costringe nuovamente i rossoneri ad un assalto sterile.

Nonostante le molte occasioni create tra cui na traversa ed un palo colpito da Pulisic, il Milan incassa un deludentissimo pareggio anche e soprattutto perché la prestazione c’è stata.Ai microfoni

Rabbia Conceicao

Queste le dichiarazioni di Sergio Conceicao post partita: “Mi aspettavo molto di più. Da quando sono allenatore, 13 anni, è stato il primo tempo più debole che io abbia mai avuto considerando il livello della squadra che allenò. Ci è mancato ritmo alto perché loro erano davanti alla propria porta. Noi dovevamo trovare spazi con diversi movimenti e profondità. Non siamo stati bravi e intelligenti, secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo tirato 25 volte in porta, loro hanno perso un po’ di tempo. Io capisco la strategia dell’avversario di buttarsi a terra e perdere tempo, non ho niente contro questo, ma l’arbitro deve dare più di cinque minuti“.

Pareggio che sa di sconfitta

Conceicao prosegue: ” “Perché battete l’Inter, il Real e la Juve e non il Cagliari? È colpa un po’ di tutto, il calcio è uguale dappertutto. Questo pareggio è come perdere una partita, sono due punti persi. Dobbiamo migliorare”.

“Ci è mancata ampiezza, quando l’avevamo eravamo troppo fermi. Leão ha bisogno di gente che gli dà soluzioni e di movimenti. C’è bisogno di lavorare“.

Leao su Conceicao ed il match

Rafa Leao è stato abbastanza in ombra nel match e commenta così il deludente 1-1 finale: “Le partite di Serie A sono tutte difficili, dobbiamo guardare noi stessi cosa abbiamo fatto di bene e cosa abbiamo fatto di male. Tra pochi giorni c’è una partita importante e dobbiamo andare lì a vincere“. Sul nuovo mister Conceicao: ” Conceicao ha portato mentalità, la voglia di essere nella metà campo avversaria con o senza palla. La voglia di metterli sotto. Lui ha già messo le sue idee e noi giocatori stiamo cercando di capire cosa vuole”. E ancora: Il mister mi lascia libero, poi dipende da come me la sento io in campo. Il mister mi dà libertà, poi bisogna sentire il gioco, se sono più centrale è ancora meglio per fare gol. Gioco dove il mister mi mette“.

