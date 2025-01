Milan-Cagliari 1-1, Milan sprecone ed ingabbiato dal Cagliari. Le pagelle rossonere

A San Siro i rossoneri cominciano, sotto la guida di Conceicao, la rincorsa alle posizioni Champions con il primo match di campionato del 2025. Non finisce bene.

Maignan 5

Attento sulle palle alte, ottimo su Felici da fuori ma va giù davvero malissimo sul pareggio di Zortea. La “papera” arriva in un momento davvero decisivo del match ed è pesante

Calabria 6,5

Propositivo e ordinato, non sbaglia praticamente nulla e salva su una grossa occasione del Cagliari

(Jimenez 5,5)

Mette pepe e si fa ammonire per eccesso di foga. Poco lucido

Tomori 6

Cose buone e cose meno buone. Non ha responsabilità sul gol subito

Thiaw 6

Pulito e attento, probabilmente il miglior centrale a disposizione del Milan

Theo Hernandez 6

Meno spinta ma più rientri difensivi. Da il via al vantaggio rossonero e sembra in ripresa

Musah 5,5

Corsa ma poc altro. Utile solo a sprazzi

(Abraham 5)

Si mangia un gol fatto al minuto 80 e null’altro. Errore grave per un centravanti

Fofana 5,5

Perno di riferimento in ogni ripartenza nel primo tempo, in cui tenta anche la gloria personale ma perde un pallone sanguinoso sul pareggio del Cagliari e cala vistosamente nel secondo

Reijnders 6

Viene spesso cercato ma è dura contro un Cagliari che si difende in nove e lui non azzecca la giocata decisiva che, giustamente, non può sempre arrivare dall’olandese

Pulisic 6

Piu inserimenti e meno propenso a cercarsi il pallone sulla trequarti. Colpisce una clamorosa traversa ed un palo ad inizio ripresa ma si mangia un gol fatto su assist di Leao

Leao 5

Tanti uno contro uno mal sfruttati sulla sinistra. Offre a Pulisic una palla d’oro non sfruttata ma null’altro

(Omoregbe s.v.)

Esordi in A dopo solo 76 minuti col Milan Futuro. Fa vedere un buon spinto ma gioca solo sette minuti

Morata 6,5

Fa il lavoro che gli viene chiesto e la sblocca da attaccante vero

All. Conceicao 6

Cambi tempisti e, non conoscendo ancora bene la squadra, si ferma a tre sostituzioni. Il suo Milan stenta ad essere cinico e spreca troppo. Gli errori di Maignan sul pareggio e di Abraham solo davanti al portiere cagliaritano Caprile non sono certo da imputare a lui

