Ci sarebbero anche i nerazzurri su una stella norvegese che si sta solo affacciando al grande calcio dopo aver fatto faville nelle squadre giovanili. Nel panorama calcistico internazionale sta emergendo una nuova stella che porta il nome di Sindre Walle Egeli. Questo giovane attaccante norvegese, appena diciottenne, sta già attirando l’attenzione dei grandi club europei, tra cui l’Inter, grazie a prestazioni straordinarie che hanno portato alcuni a scomodare paragoni veramente pesanti. Gli inizi Egeli, che attualmente milita nel Nordsjaelland, squadra della Serie A danese, ha mostrato fin dalle giovanili una propensione al goal fuori dal comune. Con l’Under-19 del Nordsjaelland ha messo a segno 25 reti in altrettante partite, un bottino che non poteva passare inosservato. Da quando ha fatto il salto in prima squadra, non ha tardato a dimostrare il suo valore, segnalando 5 reti che hanno confermato le ottime impressioni suscitate nelle categorie giovanili. Il ruolo La duttilità […]

