Stando ad alcune indiscrezioni i nerazzurri potrebbero perdere un giovane talento incassando però una cifra considerevole. In un calcio sempre più globalizzato e incerto, il mercato trasferimenti ha assunto una centralità quasi eguale ai risultati sul campo. In particolare, il movimento di giovanissimi talenti da un campionato all’altro è diventato un fenomeno sotto gli occhi di tutti. La Serie A si trova ancora una volta al centro di queste dinamiche, con alcuni dei suoi più promettenti giovani attirati dalla luminosa e ricca Premier League. Il precedente Cesare Casadei, descrivendo un percorso ormai noto a molti, ha dimostrato come il talento italiano sia ricercato oltre confini. Cresciuto sotto la guida di Cristian Chivu, nella Primavera dell’Inter, l’italiano è stato venduto al Chelsea per 15 milioni, lasciando in molti il rimpianto di non averlo visto all’opera in Serie A. Chiaramente è ancora molto presto per i giudizi: dopo esperienze in prestito al […]

Leggi l’articolo completo L’Inter sta perdendo il futuro? Il caso Casadei e le nuove sirene della Premier League, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG