La prossima sessione estiva di mercato sarà molto importante per il club nerazzurro: in quel momento si capirà molto dei piani della nuova proprietà. Nel vibrante e imprevedibile mondo del calcio, il mercato estivo del 2025 si preannuncia come un periodo determinante per il futuro dell’Inter. Circolano voci insistenti riguardo a possibili operazioni di mercato che potrebbero ridisegnare l’assetto della squadra, con l’asse Milano-Parigi che sembra particolarmente caldo. Le strategie dell’Inter, infatti, sembrano orientate verso importanti cambiamenti, specialmente nel reparto offensivo e difensivo, dove si prevedono movimenti significativi. Addii Sul fronte offensivo sono pressoché certe le partenze di Arnautovic e Correa: l’Inter considera conclusa loro avventura in nerazzurro e non gli offrirà il rinnovo del contratto. Sicuramente ci sarà un’entrata nel reparto, ma è possibile anche che ce ne siano due. Difesa verso il cambiamento Altrettanto importante appare il futuro della linea difensiva. Giocatori come Darmian e Acerbi hanno già […]

