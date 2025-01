Chi è il nuovo Milinkovic-Savic che la dirigenza vuole regalare a Inzaghi

Il talento danese in cerca di riscatto potrebbe essere la chiave per rivoluzionare il centrocampo nerazzurro.

Nel fervente panorama del calciomercato, dove le strategie e le mosse delle squadre vengono costantemente osservate e analizzate, l’Inter si pone sotto i riflettori con un interesse rinnovato verso un vecchio obiettivo di mercato.

Si tratta di una mossa che potrebbe rivelarsi strategica per rafforzare il centrocampo nerazzurro in vista della prossima stagione, considerando le possibili evoluzioni legate alla squadra e ai giocatori attualmente in rosa.

Centrocampo da rinnovare

La situazione nel cuore del gioco dell’Inter potrebbe vivere una fase di cambiamento in vista della prossima estate. Attualmente, il reparto mediano del club vede alcuni suoi elementi considerati inamovibili, tuttavia, le voci su un possibile addio di Frattesi, al momento cedibile solo ad un prezzo molto alto, alimentano riflessioni su future mosse di mercato. L’uscita di scena dell’ex giocatore della Roma potrebbe aprire spazi significativi all’interno della rosa e stimolare la dirigenza a considerare nuovi ingressi.

Idee chiare

Simone Inzaghi ha dimostrato di avere idee chiare sul tipo di giocatori che desidera avere a disposizione. La necessità di giocatori che possano integrarsi armoniosamente nel suo schema tattico guida le scelte di mercato. A centrocampo si cerca un giocatore che abbia caratteristiche che ricordano da vicino quelle di Milinkovic-Savic.

Ritorno di fiamma

Secondo Inter Live, uno di questi è Mattias O’Riley, talento danese attualmente in forza al Brighton, che in passato era già stato accostato ai colori nerazzurri. La sua esperienza attuale in Premier League non sta offrendo le opportunità sperate, circostanza che potrebbe favorire una sua apertura verso nuove avventure, in particolare verso l’Italia. Considerato il possibile costo del cartellino, stimato intorno ai 15 milioni di euro, l’interesse dell’Inter sembra tutto fuorché sopito.

