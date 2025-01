Inter verso la vittoria di un altro derby di mercato

Dopo aver perso il derby in finale di Supercoppa i nerazzurri potrebbero prendersi una piccola rivincita sul mercato.

Nel fervore del calciomercato, la strategia e l’astuzia giocano ruoli fondamentali quando si tratta di assicurarsi i talenti più promettenti per rafforzare la propria rosa.

La battaglia per le stelle del domani non si limita soltanto al campo ma si estende anche ai tavoli delle trattative, dove dirigenti come Beppe Marotta dell’Inter dimostrano di saper muovere le pedine con maestria.

Il contesto

Le rivalità non dormono mai, soprattutto in città come Milano, dove Inter e Milan lottano non solo per la supremazia sul campo ma anche per i migliori talenti sul mercato. Quest’anno, Marotta sembra avere preso un netto vantaggio, grazie a una serie di circostanze che hanno destabilizzato il Milan, tra cui il recente cambio di allenatore con l’arrivo di Sergio Conceicao. Questi eventi interni potrebbero aver deviato attenzioni e risorse, creando l’occasione perfetta per l’Inter di intercettare obiettivi preziosi.

Nel mirino

Al centro di questa intricata rete di strategie di mercato c’è un giovane e promettente talento italiano, Samuele Ricci. Con soli 23 anni, il centrocampista originario di Pontedera è diventato uno dei bersagli prioritari dell’Inter per la prossima stagione. La sua duttilità in mezzo al campo, unita a una notevole capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, lo rende il candidato ideale per rinforzare il cuore della squadra nerazzurra.

Una trattativa milionaria

Come riporta Inter Live, il Milan, che aveva mostrato interesse per Ricci già mesi fa, sembra aver rallentato nella corsa, lasciando all’Inter la possibilità di chiudere l’operazione. L’eventuale passaggio di Ricci all’Inter non sarà economico. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra importante che riflette il valore e il potenziale del giocatore sul mercato. Urbano Cairo, presidente del Torino, spera di massimizzare il guadagno dalla cessione di uno dei suoi gioielli più preziosi, e per questo gli ha fatto firmare un rinnovo di contratto fino al 2028.

