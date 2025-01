Frattesi a Roma? Spunta l’ipotesi di uno scambio ma non con Pellegrini

Il futuro della mezzala nerazzurra è certamente il tema caldo di questi giorni di mercato invernale.

Nel vibrante panorama calcistico italiano, l’Inter è al centro di voci di mercato sul futuro di uno dei suoi giocatori, Davide Frattesi.

L’atleta, reduce da una performance sotto tono nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, è apparso visibilmente insoddisfatto del suo attuale ruolo nella squadra milanese. Questo malcontento ha alimentato le voci di un possibile trasferimento già nella sessione invernale del mercato.

L’inquietudine

Nonostante l’Inter abbia mostrato finora scarsa propensione a lasciar andare Frattesi, l’ipotesi di un trasferimento già a gennaio non è del tutto esclusa. L’interesse di Frattesi di trovare maggior spazio, combinato con la possibilità di un’offerta considerevole—vicina ai 40 milioni di euro—potrebbe infatti portare a rivisitare la sua permanenza nerazzurra. Tra le destinazioni potenziali, spiccano la Roma, ex squadra di Frattesi, e club della Premier League come Tottenham e Newcastle, pronti a sfruttare la situazione d’inquietudine dell’ex Sassuolo.

Uno scambio improbabile

L’idea di uno scambio col capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, che aleggia da settimane, non trova tuttavia fertile terreno tra i dirigenti dell’Inter. La Roma, club molto legato a Frattesi e al suo entourage, potrebbe aver difficoltà a soddisfare le pretese economiche dell’Inter, che valuta il giocatore tra 35 e 40 milioni di euro. Considerata la quotazione elevata per un giocatore non titolare, questa prospettiva rappresenta un ostacolo non indifferente per il club capitolino.

L’indiscrezione

Sebbene le trattative di scambio nell’immediato sembrino complesse, persiste la possibilità di riconsiderare questa opzione in vista dell’estate. come scrive Calciomercato.it, è stata evocata l’idea di uno scambio col difensore Gianluca Mancini, che, come Frattesi, è rappresentato da Giuseppe Riso. Questa possibilità è ancora remota, specie per le discrepanze di valutazione tra i due giocatori e per la reticenza dell’Inter ad accettare scambi, orientata piuttosto verso acquisizioni in contanti.

