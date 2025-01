Si è sbloccato Taremi: il C. T. fa discutere con un paragone pesantissimo

I primi 6 e passa mesi in nerazzurro dell’iraniano sono stati molto deludenti ma il gol nel derby ha acceso la luce.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Amir Ghalenoei, commissario tecnico della nazionale iraniana di calcio: questi ha offerto interessanti riflessioni su Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter e pezzo pregiato del mosaico calcistico iraniano.

La sua brillante analisi non solo mette in luce le straordinarie capacità del giocatore ma proietta anche una luce fiduciosa sul futuro del calcio in Iran, con particolare riferimento alla strada che conduce al Mondiale del 2026.

Il sapore del gol nel derby

Nonostante la sconfitta in finale di Supercoppa dell’Inter, Ghalenoei interpreta il gol segnato da Taremi come un punto di svolta per il giocatore, suggerendo che da ora in poi la narrazione attorno a lui potrebbe cambiare in meglio, avendo superato una fase iniziale di adattamento e scoperta del calcio italiano.

Il valore

Taremi possiede un’etica del lavoro e un’intelligenza tattica che elevano il gioco di chi gli sta intorno. Ghalenoei riconosce in lui un forte senso di responsabilità verso la squadra, sottolineando come già ai tempi del Porto il giocatore avesse dimostrato di sapere essere decisivo anche nel valorizzare i compagni di squadra. Inoltre, la versatilità tattica di Taremi viene vista come una delle sue maggiori forze, permettendogli di adattarsi e rafforzare diverse formazioni e stili di gioco.

Oltre il confronto: Taremi e Dzeko

Il paragone con Edin Dzeko introduce un’ulteriore dimensione nell’analisi delle abilità di Taremi. Ghalenoei lo descrive come un giocatore persino più completo del noto attaccante bosniaco, sottolineando una maggiore duttilità tecnica e tattica che lo rendono prezioso in qualsiasi contesto si trovi a competere. In termini di gol segnati, l’allenatore si aspetta che l’ex Porto raggiunga la doppia cifra in questa stagione.

