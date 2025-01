Confermati gli addii di Arnautovic e Correa: la sorprendente scelta dell’Inter per il Mondiale per Club

Quando siamo ormai giunti a metà stagione, si inizia a pensare anche alle mosse di mercato per quella successiva.

L’Inter attraversa un momento critico della propria stagione: la sconfitta in Supercoppa ha riportato la squadra sulla terra.

Ora i nerazzurri dovranno essere bravi a mostrare sin da subito di aver assorbito la forte botta e di essere in grado di reagire alle difficoltà.

La situazione del reparto offensivo

Spostando il discorso qualche mese più avanti, si arriva all’estate e precisamente al Mondiale per Club: l’Inter ha diversi giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno, quando cioè la competizione è in pieno svolgimento, come ci si regolerà? Sono praticamente certi gli addii di Arnautovic e Correa: la squadra nerazzurra potrebbe ritrovarsi a dover rivedere le sue scelte offensive per la prossima stagione. L’Inter, in realtà, ha la possibilità di rinnovare il contratto dell’austriaco grazie a una clausola unilaterale, ma è estremamente improbabile che ciò accada.

In prestito

I nerazzurri dovranno prendere una decisione anche su dove far giocare Francesco Pio Esposito nella prossima stagione. L’attaccante, che al momento appartiene all’Inter ma è in prestito allo Spezia senza alcun diritto di riscatto da parte del club ligure, si è distinto per le sue prestazioni in campo, dimostrando di essere una delle gemme più preziose del panorama calcistico giovanile italiano.

La decisione

L’Inter, squadra che detiene il cartellino del giocatore, si trova di fronte a decisioni importanti per quanto riguarda la gestione dell’attaccante. In questo contesto, il rientro di Esposito potrebbe rappresentare una soluzione interessante, sebbene l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un suo ulteriore prestito per consentirgli di continuare il suo percorso di crescita.

Scenario clamoroso

Una delle ipotesi più sorprendenti, come riporta Il Giorno, riguarda un possibile passaggio intermedio di Esposito negli Stati Uniti prima di decidere il suo futuro. In pratica, il più piccolo degli Esposito parteciperebbe al Mondiale per Club come quarta punta dietro a Lautaro Martinez, Thuram e Taremi.

