Inter: oltre Frattesi anche Buchanan vuole vederci chiaro sul suo impiego

L’esterno canadese è quasi da un anno a Milano ma ha giocato pochissimo non solo per colpa del suo brutto infortunio di luglio.

Il calcio internazionale è spesso teatro di sorprendenti svolte di carriera per i giocatori, situazioni in cui taleoni emergenti si trovano al centro dell’attenzione di grandi club in cerca di nuovi talenti.

Tra questi Tajon Buchanan, le cui recenti prestazioni e la situazione contrattuale stanno attirando l’attenzione non solo in Europa ma anche oltre. Le prospettive del suo futuro sono diventate argomento di rumors e interesse: TSN fa il punto della situazione.

Il rendimento dell’ultimo anno

Tajon Buchanan è approdato all’Inter nel gennaio del 2024 proveniente dal Bruges con un trasferimento valutato intorno ai 7 milioni di euro. Ciononostante, il suo impatto sulla squadra italiana è stato limitato, a causa di un infortunio piuttosto grave alla tibia occorsogli durante la Copa America con la maglia del Canada. Di conseguenza, le sue apparizioni in campo sono state per lo più da subentrato, lasciando in sospeso il dibattito sulla sua effettiva integrazione nella rosa e sulle sue potenzialità future.

Incontro con l’Inter

Recentemente, il canadese ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Inter, al fine di discutere il suo ruolo all’interno del club e le possibilità per il futuro. Nella discussione, è stato evidenziato l’interesse da parte di alcuni club della Premier League e della Liga, sebbene per ora non si siano concretizzate vere e proprie offerte. Da parte sua, Buchanan ha espresso il desiderio di restare nel club nerazzurro, aspirando a conquistare più spazio e a dimostrare il suo valore.

L’atteggiamento dei club e la volontà dei nerazzurri

Nonostante l’interesse manifestato, è importante notare che i club interessati a Buchanan puntano a operazioni in prestito piuttosto che all’acquisto definitivo del giocatore. Di fronte a questa situazione, l’Inter mantiene un approccio cauto, in attesa di eventuali offerte che potrebbero cambiare lo scenario attuale. Un elemento da non sottovalutare è anche il punto di vista della nazionale canadese. Il ct Jesse Marsch spera che Buchanan riceva più minutaggio, qualcosa di fondamentale in vista dei prossimi impegni internazionali del Canada.

Leggi l’articolo completo Inter: oltre Frattesi anche Buchanan vuole vederci chiaro sul suo impiego, su Notizie Inter.