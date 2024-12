Chi è il terzo acquisto bocciato da Oaktree dopo Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez

Una strategia rivoluzionaria e mosse inaspettate: cosa si cela dietro il nuovo piano di mercato del club nerazzurro?

Nella calda estate che si prospetta sul fronte del calciomercato, l’Inter prepara una svolta strategica che segna una netta discontinuità con il recente passato.

Sembra che la dirigenza nerazzurra, guidata dalle linee direttive della nuova proprietà, stia pianificando un approccio diversificato e innovativo per quanto riguarda gli investimenti nel parco giocatori. Un cambio di rotta che promette di ridisegnare gli equilibri non solo dentro la squadra ma potenzialmente anche nel panorama calcistico italiano ed europeo.

Il nuovo indirizzo

L’orientamento verso l’acquisto di giovani talenti sembra essere la pietra angolare della nuova politica di mercato dell’Inter: è quanto sottolinea Tuttosport. L’incoraggiamento di Oaktree a puntare su atleti emergenti, dotati di un grande potenziale da sviluppare, rispecchia un chiaro intento di costruire una squadra capace di garantire prestazioni elevate nel medio-lungo termine. Questo non solo permetterebbe al club di rinnovarsi costantemente, ma offrirebbe anche la possibilità di gestire in maniera più equilibrata il budget destinato agli stipendi, dato che i giovani, pur essendo talentuosi, possono vantare richieste economiche meno onerose rispetto a giocatori già affermati.

Investimenti mirati e politica relativa al monte ingaggi

La decisione di prediligere investimenti, anche significativi, in giovani promesse si inserisce in una strategia di gestione finanziaria scrupolosa. Oaktree sembra infatti aver imposto un criterio di selezione rigoroso, volto non solo a identificare atleti di valore ma anche a mantenere sostenibile il monte stipendi della squadra.

Jonathan David

Pista destinata a svanire

Tale orientamento pare aver già avuto ripercussioni sulle scelte di mercato, come dimostra il congelamento e l’esclusione pressoché definitiva dell’opzione legata all’acquisto a zero di Jonathan David, calciatore che sembrava in precedenza rientrare nei radar del club. Il canadese ed il suo entourage infatti fanno richieste molto alte tra ingaggio e commissioni.

