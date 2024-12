Inter: continua l’emergenza in difesa Le ultime da Appiano

I nerazzurri domani saranno di scena in Sardegna nell’ultima gara prima della Supercoppa italiana.

Nel cuore della stagione calcistica, le squadre si affrontano non solo sugli storici prati verdi ma anche nell’infermeria, dove la gestione degli infortuni può rivelarsi altrettanto cruciale per il successo finale.

È il caso dell’Inter, che vede il suo tecnico, Simone Inzaghi, destreggiarsi tra le defezioni e i rientri dei propri uomini di difesa, in vista dell’importante trasferta di Cagliari: la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione caso per caso.

Il recupero

Stefan de Vrij, difensore centrale di origine olandese, è finalmente pronto a tornare in campo. La sua assenza si è fatta sentire nel corso delle ultime partite, in cui Inzaghi ha dovuto fare affidamento su un gruppo ristretto di difensori. De Vrij, dopo aver contribuito nella recente partita contro il Como, sembra finalmente aver superato i fastidi che lo tenevano lontano dal rettangolo di gioco.

La decisione verso Cagliari

Nonostante ciò, la prudenza potrebbe consigliare un suo impiego graduale, soprattutto considerando gli impegni imminenti dell’Inter, tra cui spicca la semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta del 2 gennaio.

Stefan De Vrij

Sul jolly

Matteo Darmian, invece, ha recentemente risentito di problemi al ginocchio. Tuttavia, le ultime notizie lasciano intravedere spiragli positivi: l’allenamento differenziato e i segnali di miglioramento possono portare a una sua convocazione per la trasferta in Sardegna. Un’arma in più per Inzaghi, che valuterà fino all’ultimo la sua effettiva disponibilità.

I lungodegenti

Per quanto riguarda gli altri pezzi da novanta della retroguardia nerazzurra, come Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, la speranza è quella di rivederli in azione direttamente in Supercoppa.

