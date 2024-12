Sommer sta cambiando i piani dell’Inter? L’aspetto che nessuno considerava

Nonostante l’arrivo di un nuovo portiere, le prestazioni dello svizzero stanno riscrivendo il futuro nerazzurro: chi sarà davvero il numero uno?

In un mondo del calcio dove i giovani talenti spesso rubano la scena, ci sono storie di resilienza e qualità indiscutibile che meritano di essere raccontate.

Una di queste è sicuramente quella di Yann Sommer, il veterano portiere dell’Inter, il cui attuale formidabile stato di forma sta facendo riflettere non solo i tifosi ma anche la dirigenza nerazzurra.

I numeri

Con 13 clean sheet collezionati finora – 8 in campionato e 5 in Champions League – il portiere svizzero ha mostrato una consistenza e una sicurezza straordinarie. Con una percentuale di partite senza subire gol che sfiora il 60% (13 su 22 totali), le sue prestazioni sono una testimonianza vivente dell’importanza di avere un portiere affidabile tra i pali.

Declino? No grazie

Nonostante i suoi 36 anni, l’ex Bayern Monaco sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma. Una situazione tanto più notevole considerando che all’inizio della stagione le sue prestazioni, come quelle del resto della squadra, non sembravano promettere scintille. Tuttavia, il portiere svizzero ha saputo ribaltare le critiche diventando decisivo in numerose occasioni. Questo rinascimento è evidenziato dall’impressionante statistica che vede l’Inter incassare soltanto 3 gol nelle ultime 11 partite disputate, dimostrando l’importanza della sua presenza in campo.

Josep Martinez

Scenari futuri e dualismo con lo spagnolo

La brillante stagione di Sommer giunge tuttavia in un momento in cui l’Inter aveva già iniziato a pianificare il futuro con l’ingaggio di Josep Martinez dal Genoa, visto come successore dell’estremo difensore svizzero. Questo scenario, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, pone ora diversi interrogativi sul vero ruolo che Sommer ricoprirà nella prossima stagione. Il suo grande rendimento e l’importanza fondamentale che ha assunto nella squadra fanno sorgere dubbi su un possibile cambio nelle gerarchie: nelle idee iniziali l’alternanza sarebbe dovuta cominciare già in questa stagione, ora non si può essere sicuri che avverrà neanche nella prossima.

