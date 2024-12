Inchiesta Doppia Curva, attese sanzioni per Zanetti, Calhanoglu e Inzaghi: ecco di che tipo

L’inchiesta Doppia Curva scuote il mondo nerazzurro: dalla posizione del vicepresidente alle possibili sanzioni per allenatore e regista, vediamo cosa può accadere.

L’inchiesta “Doppia Curva” sta avendo ripercussioni significative sulle sorti di alcuni protagonisti legati alle squadre di Inter e Milan.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha mostrato particolare attenzione nel voler approfondire la situazione dei tesserati nerazzurri coinvolti. Tra questi spiccano figure di rilievo quali Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, i cui destini nell’ambito della vicenda sono ora sotto la lente d’indagine della Figc.

Impatto sulla Serie A

Le implicazioni di questa inchiesta non coinvolgono solo gli individui diretti, ma si estendono all’analisi più generale sul fair play e sulla condotta nel calcio italiano. Con la Serie A in pieno svolgimento e la competizione che si fa sempre più accesa, le decisioni che verranno prese dalla FIGC a seguito dell’inchiesta “Doppia Curva” potrebbero influenzare non solo i diretti interessati ma anche le sorti del campionato. In particolare, eventuali squalifiche o sanzioni economiche potrebbero alterare gli equilibri all’interno delle squadre coinvolte, influenzando direttamente le prestazioni in campo e, di conseguenza, la classifica.

Scenari differenti

L’Inter trova al centro dell’attenzione tre dei suoi membri più influenti, ciascuno con una situazione diversa a seguito dell’inchiesta: è quanto specifica Tuttosport. Javier Zanetti, vice-presidente del club, appare al momento al riparo da possibili conseguenze dirette. La sua posizione sembra rimanere inalterata nonostante le turbolenze. Contrariamente, per il tecnico Simone Inzaghi si prospetta un esito meno sereno, con la possibilità di essere colpito da una sanzione economica per il suo ruolo nella vicenda.

La posizione del turco

Fra i tesserati dell’Inter sotto osservazione spicca il caso di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è sotto la minaccia di una squalifica fino a tre giornate, motivo principale il suo incontro con Marco Ferdico, nonostante le raccomandazioni contrarie espresse dalla società.

Leggi l’articolo completo Inchiesta Doppia Curva, attese sanzioni per Zanetti, Calhanoglu e Inzaghi: ecco di che tipo, su Notizie Inter.