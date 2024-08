I rossoneri pronti ad un’altra trattativa affascinante che potrebbe coinvolgere sia la prima squadra che l’Under 23

Nel panorama calcistico odierno, i grandi club non sono solo impegnati a vincere trofei ma anche a investire nel futuro, cercando di scovare i talenti più promettenti in giro per il mondo. Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca e con Daniele Bonera alla guida dell’Under 23, non fa eccezione a questa regola e si trova attualmente sulle tracce di uno dei gioielli più brillanti del settore giovanile olandese: Silvano Vos. Questo centrocampista, attualmente in forza all’Ajax, ha attirato le attenzioni della dirigenza rossonera che lo considera perfettamente in linea con il progetto Milan Futuro con vista sulla prima squadra.

Un talento dal cuore olandese e le radici surinamesi

Nato nel 2005, Vos ha avuto una carriera giovanile impressionante, dimostrando le sue capacità in tutte le categorie dell’Ajax fino a meritarsi un posto in prima squadra. La sua ascesa, iniziata con il passaggio all’Ajax nel 2012, è stata costellata di successi, come la vittoria del premio ‘Richard Witschge Bokaal’ – un riconoscimento ottenuto a soli 11 anni per aver realizzato 3.178 palleggi durante un intervallo di una partita all’Ajax Arena. Questa capacità tecnica precoce non ha fatto altro che crescere, portandolo fino al debutto in prima squadra il 9 aprile 2023. La curiosità sulle sue radici del Suriname, ex colonia dei Paesi Bassi, fanno venire alla mente un’ altro famosissimo calciatore ex Milan proveniente dalla stessa terra; Clarence Seedorf.

Foto: Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione dell’ affermazione

L’ultima stagione per Vos è stata quella della conferma: con 34 presenze divise tra Eredivisie ed Eerste Divisie con l’Under 21 dell’Ajax, e l’esordio in Europa League, si è imposto come uno dei talenti più luminosi della sua generazione in Olanda, guadagnandosi la stima in tutte le selezioni giovanili nazionali, fino a capitanare l’Under-19.

Un profilo tattico versatile e promettente

Le caratteristiche tecniche di Vos parlano chiaro sul tipo di giocatore che è: dotato di un’intelligenza tattica superiore, forte fisicamente (è alto 189 centimetri) e con un’ottima conduzione di palla, rappresenta un mediano moderno capace di adattarsi a più ruoli. Grazie alla sua duttilità, può trovare spazio come mezzala o addirittura come difensore centrale, dimostrando qualità sia in fase difensiva che offensiva.

Il Milan alla ricerca della formula giusta

Sebbene non ci sia ancora un accordo definitivo, la dirigenza del Milan, attratta dalle sue capacità, è già in trattativa con l’Ajax. La concorrenza del Reims non sembra scoraggiare i rossoneri che, valutando il gioiello olandese circa 10 milioni di euro, stanno esplorando varie opzioni, inclusa una possibile formula di prestito. L’obiettivo è chiaro: integrare Vos in un progetto, Milan Futuro o prima squadra, che punta a valorizzare i talenti emergenti nel panorama calcistico internazionale.

Silvano Vos si presenta così come una delle pietre miliari su cui il Milan vuole costruire il proprio futuro. La sua potenziale acquisizione segnerebbe non solo un investimento sul campo ma anche la volontà del club di proiettarsi verso nuovi orizzonti europei, facendo leva su giovani talenti capaci di fondere capacità tecniche, tattiche e un preciso senso della posizione. Con questa strategia, i rossoneri dimostrano una volta di più di avere uno sguardo attento rivolto al futuro del calcio.

