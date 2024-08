L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio finora non aveva mai approfondito la questione riguardante l’interesse dei nerazzurri per il figlio d’arte.

La situazione riguardante Federico Chiesa non ha preso ancora una svolta decisiva: l’attaccante esterno è in rotta con la Juventus che le sta provando tutte per cederlo in questa finestra di mercato per non perderlo a costo zero in futuro dato il suo contratto in scadenza nel 2025. Tuttavia, le ultime dichiarazioni dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio gettano una nuova luce sulle effettive possibilità di vedere Chiesa continuare la sua carriera in Italia.

Inter, Milan e Roma fuori dalla corsa

Contrariamente a quanto potrebbero sperare i tifosi italiani, un trasferimento di Chiesa all’Inter, al Milan o alla Roma sembra al momento improbabile. Di Marzio a Sky Sport ha chiarito anche che, secondo le sue fonti, l’Inter avrebbe escluso un intervento per il ruolo occupato da Chiesa, mentre il Milan, eventualmente interessato a rafforzare altri reparti in seguito a possibili partenze, non sembra averlo come obiettivo principale.

Lo sguardo verso l’Inghilterra

Le possibilità che Federico Chiesa possa proseguire la sua carriera all’estero, e più specificamente in Premier League, sembrano notevolmente più alte. Il Chelsea emerge come uno dei possibili destinatari, soprattutto in caso di partenza di Raheem Sterling: si era parlato anche di uno scambio che coinvolgesse entrambi ma la cosa si è spenta subito perché l’inglese ha un ingaggio molto più elevato a quello dell’italiano.

