Il tecnico nerazzurro non vuole altri passi falsi per cui l’11 che verrà schierato nella prima gara casalinga potrebbe essere molto diverso da quello di sabato scorso.

In seguito a un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro il Genoa, l’Inter si appresta a rientrare in campo con determinazione e strategie rinnovate.

Lo stato d’animo

Nell’ambiente interista si pensa che rivoluzionare l’approccio in campo possa essere la chiave per riscattarsi. Inzaghi, consapevole dell’importanza di gestire le energie dei suoi giocatori fin dall’inizio della stagione, sembra orientato a modificare l’assetto della squadra. La buona notizia arriva dalla condizione fisica di Zielinski e Frattesi, entrambi pronti a dare il loro contributo in mezzo al campo: il polacco difficilmente giocherà dall’inizio ma quasi sicuramente verrà convocato.

Davide Frattesi

Cambiamenti

Uno dei centrocampisti impiegati a Marassi potrebbe accomodarsi in panchina, probabilmente che si tratti di Mkhitaryan; potrebbero esserci possibili variazioni anche in attacco, dove un ballottaggio tra Taremi e Lautaro Martinez definirà chi affiancherà Thuram, attualmente in ottima forma. Secondo SportMediaset, inoltre Dumfries sembra avvantaggiato su Darmian e lo stesso vale per Pavard su Bisseck; la fiducia nel tedesco non p scalfita minimamente dagli errori dell’ultima partita. Infine, Carlos Augusto potrebbe rappresentare un’alternativa valida sia per Dimarco che per Bastoni.

Alla ricerca di riscatto

La partita contro il Lecce diventa, allora, non solo un momento di riscatto dopo il pareggio con il Genoa ma anche un’occasione per vedere all’opera alcuni giocatori poco impiegati finora.

