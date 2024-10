Volano parole grosse all’indirizzo del Milan. Alcune scelte societarie sono infatti finite nell’occhio della critica che è ferocissima.

Il Milan non sta convincendo, sia in campo che fuori. Alcune sue scelte sono state oggetto di critica e polemica, soprattutto quelle in sede di calciomercato. I commenti dei tifosi sono molti critici ma, nelle ultime ore, a dare eco al malcontento diffuso tra i tifosi emerge una voce decisamente molto forte e autorevole.

La sua accusa è decisamente forte, spiazzante e senza dubbio scomoda. Nel mirino la società e in particolare una decisione che – suo dire – sarebbe dovuto valere addirittura il licenziamento. Esaminiamo con ordine cosa è successo.

Le problematiche di mercato

L’ultimo mercato rossonero è stato senza dubbio un capitolo complicato e lungo. Le trattative, seppur chiuse così come da programma, ha viaggiato però su temi di attesi molto lunghi che hanno spesso destato critiche tra i tifosi. Inoltre alcune scelte estive hanno prodotto una reazione di confusione, di poca chiarezza soprattutto in merito agli obiettivi che questa società si pone per il futuro. L’arrivo di Ibra in società sembrava potesse essere salvifico ma, alla luce dei fatti, qualche dubbio emerge.

“Andrebbe licenziato”

L’accusa è senza dubbio forte, così come anche i toni usati per descriverla. Maurizio Pistocchi, attraverso un post sul proprio profilo X ha riversato tutto il proprio disappunto in merito all’operazione di mercato che ha visto Kalulu cambiare casacca e accasarsi alla Juve. In particolare ha affermato che “chi ha dato il via libera alla cessione alla #Juventus andrebbe licenziato per infedeltà”. Il francese infatti, dopo una stagione di alti e bassi in rossonero, pare abbia ritrovato nuova vita calcistica a Torino, tornando sui livelli espressi al Milan nell’anno dello scudetto vinto nel 2022.

Pierre Kalulu

Kalulu alla Juve? Ecco il perché della vendita

Fabio Pastore, durante il podcast L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha affrontato il tema caldo del momento: Perre Kalulu. Il giornalista ha svelato la ragione per cui il Milan ha deciso di privarsi questa estate del difensore francese. In particolare ha affermato che “detto che sfido qualsiasi tifoso del Milan a dire che ad agosto il prezzo di Kalulu fosse più alto di quanto spenderà la Juventus (3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi per il prestito. Riscatto fissato a circa 14 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita). Kalulu è arrivato praticamente a zero in rossonero, il motivo della vendita fondamentalmente è anche quello di scrivere una grande plusvalenza a bilancio. Per me Kalulu può fare il Calafiori della Juventus”.

Chi ha dato il via libera alla cessione alla #Juventus andrebbe licenziato per infedeltà https://t.co/7Rytkd7NXG — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 17, 2024

LEGGI ANCHE Tonali non è stato venduto a 80 milioni: è emersa una novità clamorosa

