Il Milan si appresta a giocare una partita molto importante in chiave rinnovi. Molti i casi spinosi, uno in particolare.

Nel mondo del calcio, la gestione contrattuale dei giocatori è un pilastro fondamentale per la stabilità e la competitività di un club. Il Milan, una delle squadre più blasonate d’Italia e d’Europa, si trova attualmente a dover navigare le complesse acque dei rinnovi di contratto, in un periodo che potrebbe decidere le sorti future sia della squadra che dei suoi giocatori più rappresentativi.

Molti i casi spinosi da risolvere, uno di questi rischia però di diventare ancora più complesso. C’è da registrare infatti un malcontento del giocatore nemmeno troppo velato, fattore questo che potrebbe aprire ad un clamoroso addio al termine della stagione.

Prima viene il campo

La sfida con l’Udinese è senza dubbio determinante per ridare la corretta direzione alla stagione rossonera. Non sono ammessi infatti ulteriori passi falsi, dopo la sconfitta di Firenze occorre infatti un netto e forte cambio di marcia. Ne è assolutamente convinto Fonseca che in conferenza stampa ha ricordato e sottolineato quanto sia importante il concetto di squadra. Si preannunciano quindi settimane intense e ricche di domande a cui il Milan è chiamato a dare risposte, sia in campionato che in Champions League.

Capitolo rinnovi

Theo Hernández e il suo agente sono in attesa di segnali concreti dal club da alcuni mesi. L’obiettivo è raggiungere un accordo che potrebbe vedere un significativo aumento dell’ingaggio del giocatore, passando dagli attuali 4,5 milioni (più bonus) a 6,5 milioni netti a stagione. La situazione, comunque, appare incoraggiante, dato che l’agente ha fatto sapere che Hernández desidera continuare la sua avventura con il Milan. Su un fronte più positivo, Mike Maignan, portiere di riferimento del Milan, è vicino a firmare il rinnovo del suo contratto, con una proposta che prevede un notevole aumento dell’ingaggio e un prolungamento fino al 2030, passando da 2,8 a 5 milioni di euro, a conferma della fiducia del club verso il suo estremo difensore. Matteo Gabbia è pronto a rinnovare il suo contratto con la squadra, garantendosi un impegno quinquennale fino al 2030, arrivando a percepire circa due milioni di euro netti a stagione. Il caso più delicato riguarda Davide Calabria, il capitano del Milan, la cui trattativa di rinnovo sembra essere in uno stallo. Nonostante la volontà del giocatore di continuare a indossare la maglia rossonera alle stesse condizioni economiche attuali, il club non sembra incline ad aprire le trattative.

Davide Calabria

Addio al capitano?

Il futuro di Davide Calabria appare ormai scritto, segnato. Il capitano rossonero con buone probabilità dire addio al termine della stagione. Nessun dubbio sulle volontà di permanenza del giocatore, semmai su quelle della società di rinnovargli il contratto. Le voci sul suo futuro si rincorrono, così come quelle degli interessamenti del Galatasaray. Non è da escludere una sua partenza già a gennaio.

LEGGI ANCHE Milan a caccia del sostituto, l’addio a fine stagione sembra scritto

Leggi l’articolo completo Milan sospeso tra rinnovi e delusioni: un rossonero, a sorpresa, può dire addio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG