In un panorama calcistico in continua evoluzione, il Milan si avvicina alla finestra di gennaio con l’obiettivo di rivedere e rinnovare la propria rosa. La direzione tecnica, guidata dall’allenatore Paulo Fonseca, insieme alla società, ha delineato i contorni di un progetto che mira a valorizzare al meglio gli investimenti fatti durante l’estate ma, allo stesso tempo, a liberare risorse sia economiche che umane.

Quest’ultime, considerate non più al passo con le esigenze del club, potrebbero presto salutare l’ambiente rossonero. La strategia di mercato del Milan si concentra sul rafforzamento di determinate aree della squadra, passando per la cessione di quegli elementi che, per vari motivi, non hanno saputo imporsi come previsto.

La strategia di mercato

Il Milan, dopo aver accolto volti nuovi durante l’estate, come Morata e Fofana, adesso punta a snellire la rosa per fare spazio ad ulteriori rinforzi. La necessità di ridurre l’impegno salariale e migliorare il bilancio spinge la società a considerare l’addio di alcuni giocatori che, nonostante le grandi aspettative generate al momento del loro arrivo, non sono riusciti a trovare un ruolo significativo nella formazione attuale.

Profili in uscita

Samuel Chukwueze, esterno d’attacco ex Villarreal, è forse il caso più emblematico. Arrivato per ricoprire un ruolo di spalla per Leao, ha visto il proprio contributo limitato da problemi fisici e una difficile continuità di rendimento. Sebbene sia previsto il suo rientro in campo contro l’Udinese, il suo futuro appare lontano da Milano, con la società pronta a recuperare parte dell’investimento fatto. Allo stesso modo, Luka Jovic e Noah Okafor, dopo un breve momento di entusiasmo, non sono riusciti a mantenere un posto stabile all’interno della squadra, avviandosi verso un addio che sembra ormai scontato. Il caso di Malick Thiaw dimostra ulteriormente come lo spazio all’interno della rosa sia diventato una merce sempre più preziosa. Il difensore, in cerca di maggiori opportunità, si scontra con una concorrenza interna elevata, che rende la sua permanenza a Milanello sempre più incerta.

Giorgio Furlani

Cosa aspettarsi a gennaio

Questa fase di transizione per il Milan sottolinea l’importanza di una gestione attenta e lungimirante del mercato, in cui ogni scelta deve essere ponderata sia in termini economici che tecnici. Il prossimo mercato di gennaio sarà quindi un momento chiave per la definizione degli equilibri all’interno della squadra, indispensabile per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

