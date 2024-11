Il tecnico nerazzurro accoglierà oggi pomeriggio gli ultimi reduci dagli incontri delle nazionali ma molti addetti ai lavori ipotizzano già chi scenderà in campo a Verona. Nel cuore della stagione calcistica, mentre le squadre affilano le strategie e cercano di mantenere o migliorare la loro posizione in classifica, l’Inter e il suo allenatore si trovano a riflettere attentamente sulla scelta della formazione migliore. Con l’intero gruppo finalmente a sua disposizione per l’allenamento pomeridiano, Inzaghi valuterà le condizioni fisiche e tecniche dei giocatori, con l’obiettivo di schierare la squadra più competitiva possibile per gli imminenti impegni. La certezza Uno degli elementi più solidi nell’attacco nerazzurro è Marcus Thuram, il cui posto in attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra essere l’unica certezza in questo momento di riflessioni. I dubbi La domanda che si pone riguardo al suo partner in attacco rimane aperta: se Lautaro Martinez dimostrerà di essere in buone condizioni, […]

