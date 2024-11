Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ripercorre gli ultimi mesi in nerazzurro con la saggezza che lo contraddistingue in campo. Henrikh Mkhitaryan al Corriere della Sera ha parlato del suo momento e di quello dell’Inter a cominciare dalla finale di Champions League persa. “Tutti pensavano che il City ci facesse quattro gol invece abbiamo giocato benissimo e meritavamo di pareggiare e poi anche vincere. Tornarci sarebbe un sogno, anche se la strada è più lunga di due anni fa. Però ci crediamo: siamo fiduciosi di poterci arrivare di nuovo“. Champions o campionato “Tutti gli obiettivi sono uguali”. Il miglior allenatore “Lucescu, Klopp, Mou, Wenger e Inzaghi, vorrei prendere le qualità umane e tecniche da ognuno per creare l’allenatore perfetto. Inzaghi? È bravo come tecnico e come persona e non lo dico perché è il mio allenatore. Con lui scherzo, ma conosco i limiti. Invece da giovane purtroppo la pensavo in modo un po’ diverso. Pensavo […]

