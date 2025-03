Chi sono i due giovani talenti che l’Inter potrebbe strappare a sorpresa al mercato?

L’Inter sta preparando due colpi a sorpresa per il centrocampo: due giovani talenti destinati a cambiare il futuro della squadra.

Dopo la vittoria di ieri contro l’Atalanta, che ha dato all’Inter un piccolo margine di vantaggio sulle concorrenti per il titolo, la dirigenza nerazzurra si concentra su una serie di valutazioni strategiche in vista del mercato. La squadra è pronta ad arricchire la rosa con innesti che possano incrementare il valore complessivo ed abbassare l’età media: è già trapelato quale sarà il budget da investire. Tuttavia, il compito non è semplice: ogni giocatore che entrerà a far parte di questo gruppo dovrà adattarsi velocemente al sistema di gioco di Inzaghi, con l’obiettivo di non compromettere la solidità difensiva e l’equilibrio tattico raggiunti finora.

Sicurezza in difesa, nuovi talenti a centrocampo

Inzaghi sa bene cosa chiede alla linea difensiva, e trovare un elemento che risponda perfettamente alle sue esigenze senza superare i limiti imposti dalla proprietà è un’impresa delicata. Sul fronte di centrocampo, oltre all’acquisto già formalizzato di Sucic, la dirigenza è alla ricerca di alternative in grado di garantire qualità e freschezza. Alcuni giovani talenti sono finiti sotto la lente d’ingrandimento, portando la dirigenza a riflettere sulle possibili operazioni.

Baturina e Perrone, le nuove promesse

Secondo L’Interista, sono finiti nel mirino Martin Baturina, centrocampista croato classe 2003, e Maximo Perrone, talento argentino di proprietà del Manchester City. Il primo, in forza alla Dinamo Zagabria, compagno di squadra quindi di Sucic, si sta facendo notare per la sua capacità di regia e di inserimento, con 4 gol e 8 assist in 23 partite. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Dall’altra parte, Maximo Perrone, attualmente in prestito al Como, è un altro nome che sta facendo parlare di sé. Il giovane, convocato in nazionale dal CT Scaloni, ha il vantaggio di essere comunitario e può essere acquistato a una cifra inferiore, circa 10 milioni di euro. La scelta di uno dei due potrebbe dare un nuovo slancio alla linea mediana nerazzurra.

Leggi l’articolo completo Chi sono i due giovani talenti che l’Inter potrebbe strappare a sorpresa al mercato?, su Notizie Inter.