Inzaghi in Premier, Calhanoglu pronto a seguirlo: quale sarà il destino dell’Inter?

La prossima sessione di calciomercato si preannuncia come una vera svolta per l’Inter. Dopo anni in cui il club ha dovuto fare i conti con bilanci più stretti e con una rosa basata su parametri zero, finalmente si prospettano investimenti significativi. L’obiettivo principale sarà ringiovanire la squadra, facendo spazio a talenti più freschi e pronti a dare il massimo. Il presidente Beppe Marotta ha confermato che la politica del fondo Oaktree permetterà alla dirigenza di tornare a fare mercato con una visione ambiziosa.

Addio ai veterani e cambio di rotta

Il piano è chiaro: abbassare l’età media della rosa, attualmente la più alta in Serie A e Champions League, puntando su giovani che possano dare il massimo senza pesare troppo sul monte ingaggi. Alcuni veterani, infatti, rischiano di lasciare il club: da De Vrij, che si trova in scadenza a giugno, a giocatori come Acerbi, Darmian e Mkhitaryan, per i quali sono previste clausole che consentono di risolvere il contratto in modo unilaterale. In questo scenario, il club nerazzurro sta valutando possibili cessioni di giocatori di valore per fare cassa, con un occhio anche alle risorse provenienti dalla qualificazione alla Champions League e dal Mondiale per Club.

Il futuro di Inzaghi e Calhanoglu in Premier

Come riporta Inter Live, il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere legato a un trasferimento in Premier League, con Tottenham e Manchester United interessati a lui. Entrambi i club stanno vivendo stagioni difficili e hanno bisogno di un cambiamento per rilanciarsi. L’idea di portare Inzaghi in Inghilterra potrebbe essere supportata da un colpo dal mercato dell’Inter, con Hakan Calhanoglu, pilastro della squadra, pronto a seguirlo. Per via anche dei suoi 31 anni, il centrocampista turco non è più considerato incedibile e, secondo le voci di mercato, potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. I soldi ricavati verrebbero reinvestiti in un nuovo centrocampista, con Samuele Ricci del Torino indicato come possibile erede.

