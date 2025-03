L’Inter ha già scelto il nuovo difensore? Spunta un nome inaspettato dalla Germania

Un colpo a sorpresa per la difesa nerazzurra? Tra nomi già noti e nuove possibilità, spunta un profilo inatteso dalla Bundesliga che divide gli esperti.

L’Inter continua la sua caccia a un difensore centrale capace di imporsi nella retroguardia e dare solidità alla squadra di Simone Inzaghi. Con Acerbi che si avvia verso una fase avanzata della carriera, anche se le sue prestazioni stanno mettendo in difficoltà la dirigenza, la dirigenza vuole assicurarsi un giocatore all’altezza del ruolo, in grado di reggere l’urto fisico degli attaccanti avversari e comandare il reparto con personalità. La ricerca non è semplice, perché il mercato offre pochi profili con le caratteristiche giuste per integrarsi nel sistema nerazzurro senza intoppi. Le attenzioni si sono concentrate principalmente su calciatori della Serie A.

Nomi seguiti tra Italia e Germania

Tra i giocatori seguiti con maggiore interesse c’è Bijol dell’Udinese, solido e costante nelle prestazioni, ma anche Hien dell’Atalanta e Beukema del Bologna hanno attirato osservazioni attente dagli scout interisti. Un altro nome che potrebbe inserirsi nel discorso è quello di De Winter del Genoa, giovane e di prospettiva, con qualità utili per il gioco di Inzaghi. Oltre ai profili già menzionati, l’attenzione si sposta anche su campionati esteri, dove si cerca un’opportunità interessante a costi contenuti. La Bundesliga, in particolare, rappresenta un bacino ricco di talenti fisicamente pronti per il calcio italiano.

Come stanno le cose

Come riporta Inter Live, un giocatore che ha iniziato a farsi notare in Germania è Moritz Jenz, un difensore con una struttura imponente e un’esperienza già maturata in diversi contesti competitivi. Dopo aver militato nello Schalke 04, il centrale tedesco è passato al Wolfsburg senza riuscire a imporsi, per poi approdare al Mainz in prestito. In Bundesliga ha già collezionato 15 presenze in stagione, spesso entrando negli ultimi minuti per sfruttare il suo gioco aereo. Alto 190 cm, possiede qualità fisiche che potrebbero far comodo a molte squadre, sembrerebbe però non convincere che possa avere sin da subito un ruolo da protagonista. Nonostante sia stato proposto ai nerazzurri da intermediari vicini al club, la risposta è stata negativa. L’Inter sta cercando un giocatore pronto a reggere il peso della difesa in partite decisive, mentre Jenz viene considerato ancora acerbo per un salto simile.

