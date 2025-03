Colpo di scena sul mercato: l’Inter sta per soffiare un difensore a Juve e Milan?

Juventus e Milan sembravano in vantaggio, ma qualcosa è cambiato all’improvviso: l’Inter ha deciso di accelerare e ora il destino di un difensore è tutto da riscrivere.

Le principali squadre della Serie A stanno già delineando le strategie per la prossima stagione, con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose e restare competitive ai massimi livelli. L’Inter vuole consolidare la propria posizione di vertice e per farlo ha preso una decisione inaspettata, mentre Juventus e Milan puntano a ridurre il divario e tornare protagoniste assolute. Nel processo di costruzione delle squadre, inevitabilmente, si incrociano gli interessi su alcuni giocatori, generando battaglie di mercato serrate. Tra talenti emergenti e occasioni da cogliere, i dirigenti dei tre club sono impegnati in un vero e proprio braccio di ferro, con trattative che potrebbero cambiare gli equilibri futuri della Serie A.

Un talento in difesa fa gola a tutti

Tra i giovani che hanno catturato l’attenzione degli osservatori spicca Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, che ha mostrato una crescita costante e una maturità fuori dal comune per la sua età. Solido nei contrasti e dominante nei duelli aerei, il centrale classe 2003 ha attirato l’interesse di diversi club, in particolare Juventus e Milan, che hanno iniziato a valutare la possibilità di portarlo nelle proprie fila. Il Verona, consapevole del valore del proprio gioiello, ha fissato il prezzo a circa 10 milioni di euro, una cifra destinata a salire con l’aumento della concorrenza.

L’Inter brucia tutti sul tempo e accelera per Coppola

Nelle ultime ore, come riporta Inter Live, il club nerazzurro avrebbe deciso di prendere l’iniziativa, superando Juventus e Milan nella corsa al giocatore. La necessità di rinnovare il reparto difensivo con profili giovani e futuribili ha spinto Marotta a muoversi con decisione. Il dirigente nerazzurro ha intensificato i contatti con il Verona, pronto a chiudere l’affare prima che le rivali possano rilanciare.

