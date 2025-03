Colpo a sorpresa in attacco? L’Inter valuta un’operazione inaspettata per beffare il Milan

I nerazzurri potrebbero tornare su un obiettivo che è stato proposto anche lo scorso gennaio.

La dirigenza nerazzurra sta pianificando le mosse per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Alcune uscite già certe e altre in fase di valutazione libereranno spazio nel monte ingaggi e garantiranno maggiore flessibilità nelle trattative. L’obiettivo è individuare un profilo che possa garantire qualità e imprevedibilità: c’è bisogno di un’alternativa che permetta a Lautaro Martinez e Thuram di rifiatare. L’idea è quella di portare a Milano un giocatore in grado di inserirsi subito nei meccanismi di Simone Inzaghi senza stravolgere gli equilibri tattici.

Joao Felix, un’occasione da valutare

Tra i nomi considerati, secondo Inter Live, c’è a sorpresa anche quello di Joao Felix dopo un periodo complicato al Milan. Il portoghese, arrivato in prestito dal Chelsea nel mercato invernale, non ha ancora inciso come ci si aspettava. Le sue qualità tecniche restano indiscutibili, ma la continuità nelle prestazioni non ha mai convinto del tutto. Già a gennaio l’Inter aveva mostrato interesse per lui, senza però affondare il colpo. L’operazione si era chiusa in favore dei rossoneri, ma le incertezze sul futuro del giocatore potrebbero riaprire uno spiraglio in vista della prossima finestra di mercato.

L’Inter potrebbe fare un tentativo concreto

L’idea di riportare Joao Felix al centro del mercato non è campata in aria, soprattutto se il Milan decidesse di non prolungare il suo rapporto con il fantasista portoghese. Il Chelsea difficilmente tratterrà il giocatore, aprendo così la possibilità di una nuova operazione in prestito con diritto di riscatto. L’Inter, che dovrà sostituire almeno due pedine in attacco, potrebbe valutare questa pista senza però considerarla una priorità assoluta. Marotta e Ausilio si muoveranno con attenzione, lasciando aperte diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

