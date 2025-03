Inter, allarme Dumfries: le prime stime sull’infortunio non sono positive

L’Inter trattiene il fiato per Dumfries: il laterale olandese si è fermato e le prime valutazioni non fanno ben sperare.

Denzel Dumfries è l’ultimo nome ad aggiungersi alla lunga lista di giocatori dell’Inter alle prese con problemi fisici. Il tecnico nerazzurro ha già dovuto fronteggiare diverse defezioni nel reparto laterale durante questa stagione, trovando sempre soluzioni alternative per mantenere alto il livello della squadra. Ora, però, la situazione si fa ancora più delicata. Con un calendario che propone impegni ravvicinati e decisive sfide su più fronti, la necessità di recuperare tutti gli effettivi nel minor tempo possibile diventa fondamentale per non perdere terreno nelle competizioni in corso.

Stop inaspettato per il laterale olandese

Dumfries si è fermato nel momento più brillante della sua stagione, quando sembrava aver raggiunto un ottimo stato di forma. Il laterale era stato convocato dalla nazionale olandese per gli impegni internazionali, ma il suo ritiro si è concluso prima del previsto. Dopo una valutazione iniziale, lo staff medico degli Oranje ha deciso di rimandarlo a Milano, evidenziando un fastidio muscolare alla coscia destra che necessitava di ulteriori approfondimenti. Nella giornata di venerdì riprenderanno gli allenamenti del gruppo alla Pinetina, ma i giocatori attualmente ai box, compreso Dumfries, inizieranno a lavorare già da domani per cercare di accelerare i tempi di recupero.

Esami e ipotesi sui tempi di recupero

L’Inter non vuole correre rischi e ha già programmato nuovi controlli per valutare meglio la situazione del suo esterno destro. Le prime indiscrezioni fornite dal Corriere dello Sport parlano di una lesione muscolare che dovrebbe costringerlo a uno stop di circa due settimane. Se le previsioni verranno confermate dagli esami strumentali, il numero 2 nerazzurro salterà sicuramente la sfida contro l’Udinese in campionato e potrebbe tornare a disposizione in vista del doppio impegno contro il Milan in Coppa Italia e il Parma in Serie A. Per Inzaghi un altro grattacapo in un momento cruciale della stagione, con la speranza di non dover fare i conti con ulteriori imprevisti.

Leggi l’articolo completo Inter, allarme Dumfries: le prime stime sull’infortunio non sono positive, su Notizie Inter.