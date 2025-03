Inter, buone notizie in vista? Ma un caso preoccupa Inzaghi

Dimarco, Darmian e Zalewski vicini al rientro, ma un nodo resta da sciogliere: un titolare nerazzurro rischia di saltare partite cruciali.

Il calendario fitto di impegni ha messo a dura prova la rosa nerazzurra, con diversi giocatori alle prese con problemi fisici. La pausa per le nazionali offre però un’occasione preziosa per recuperare uomini chiave in vista della volata finale della stagione. Dimarco, Darmian e Zalewski stanno ultimando il percorso di riabilitazione e potrebbero tornare disponibili per la sfida contro l’Udinese del 30 marzo. La gestione del loro rientro verrà calibrata con attenzione, per evitare ricadute e garantire un reintegro graduale. Proprio per questo, lo staff medico seguirà un piano specifico, adattando minutaggi e carichi di lavoro in base alle risposte fornite in allenamento.

Attenzioni particolari per alcuni giocatori

Tra i nomi in fase di recupero, Zalewski sarà quello monitorato con maggiore scrupolosità. Il problema al polpaccio richiede prudenza, considerata la delicatezza di quella zona per un calciatore. Il polacco potrà riprendere l’attività con il gruppo nei prossimi giorni, ma il suo rientro in campo sarà valutato passo dopo passo. Nessun allarme per De Vrij, fermo nelle ultime uscite per un’infiammazione al ginocchio. Per lui si è trattato di una semplice precauzione, e il riposo dovrebbe aver risolto il fastidio senza bisogno di ulteriori interventi. Diverso il discorso per Zielinski, costretto a un periodo di stop più lungo: è certo che l’ex Napoli non riuscirà ad esserci per i quarti di finale col Bayern Monaco e per il doppio derby di Coppa Italia.

Preoccupazione per un titolare nerazzurro

L’Inter dovrà fare i conti anche con la situazione di Marcus Thuram. L’attaccante francese, alle prese con problemi alla caviglia da diverse settimane, ha lasciato il ritiro della nazionale dopo il consulto con lo staff medico transalpino. Deschamps ha preferito non rischiare e lo ha rimandato a Milano, dove inizierà un percorso mirato per eliminare definitivamente il dolore.

