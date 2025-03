L’Inter ha preso una decisione inaspettata sul futuro di Inzaghi: gli scenari

La dirigenza nerazzurra potrebbe presto fare una scelta che va in controtendenza con quanto avvenuto finora.

Le voci attorno al futuro di Simone Inzaghi si intensificano così come si allunga la lista dei suoi ammiratori. L’ultimo a manifestare il proprio apprezzamento è stato Marco Tronchetti Provera, tifoso sfegatato dell’Inter. Qualche giorno prima, era toccato a Thierry Henry, ex campione e oggi volto di punta della Cbs. L’allenatore nerazzurro non ha bisogno di proclami per attirare ammirazione: chiunque graviti attorno al calcio riconosce il valore del suo lavoro. La sua Inter, solida e spettacolare, si muove con sicurezza verso nuovi traguardi, alimentando un entusiasmo che travolge tifosi, dirigenti e addetti ai lavori.

L’uomo che ha unito l’inter

Il legame con i giocatori è la chiave del suo successo, è quanto sostiene con forza la Gazzetta dello Sport: gestione equilibrata, stimoli continui, rispetto reciproco. Anche la nuova proprietà, Oaktree, ha trovato in lui un riferimento affidabile, un tecnico capace di portare risultati senza eccessi fuori dal campo. La sintonia con la dirigenza è totale: Marotta, Ausilio e Inzaghi formano un blocco compatto, determinato a costruire un ciclo vincente. Il tecnico è diventato l’uomo giusto al posto giusto, capace di restituire all’Inter la mentalità da grande squadra. L’obiettivo non è solo confermarsi ai vertici, ma puntare ancora più in alto. Tra le ambizioni, il bis scudetto, atteso dai tempi di Mourinho, e un sogno ancora più grande che evoca ricordi indelebili.

Un futuro scritto a tinte nerazzurre

Dopo un’annata straordinaria, Mourinho scelse Madrid. Inzaghi non dovrebbe fare lo stesso. Il suo nome circola tra i grandi club europei, ma lui non si vede altrove. La società è pronta a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2028, consolidando un legame che sembra destinato a durare. Il progetto tecnico è solido, il feeling con l’ambiente assoluto. Se così fosse, la società per la prima volta gli proporrebbe un rinnovo biennale al posto di uno annuale, visto che il suo contratto attuale scade nel 2026.

