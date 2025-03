Può l’Inter di Inzaghi superare quella del Triplete?

Inzaghi sta scrivendo una nuova storia per l’Inter, ma c’è una domanda che aleggia: riuscirà a superare i leggendari trionfi del Triplete con questa squadra?

L’Inter sta provando a ripetere un’impresa complicatissima ma la squadra ci crede, come dimostrato ampiamente; da qui a dire che ci riuscirà però passa moltissimo. Simone Inzaghi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettersi alla pari con i grandi allenatori del passato. Non solo i numeri parlano chiaro, ma la sua Inter sta raggiungendo risultati che molti consideravano difficili da replicare. L’allenatore ha creato un gruppo che non teme rivali, dimostrando una grande solidità e una visione strategica di gioco che lo rende il protagonista di una stagione finora impeccabile.

Inter 2025: numeri da Triplete, ma con un miglior attacco

Guardando i numeri, è difficile non notare le analogie con la mitica squadra del 2009-10, quella che conquistò il Triplete sotto la guida di José Mourinho. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter di quest’anno la supera in una statistica chiave: i gol segnati. Se nella stagione del Triplete l’Inter segnava 54 gol nelle prime 29 giornate, quella di Inzaghi ne ha realizzati ben 65, un risultato che fa riflettere sul livello offensivo della squadra. La squadra attuale ha anche 4 punti in più di quanti ne aveva alla 29ma giornata quella del portoghese.

Un’Inter di Inzaghi pronta a superare il Triplete

Questa Inter di Inzaghi non si limita a competere con il passato, ma vuole scrivere una pagina storica tutta sua. Il tecnico piacentino ha creato un mix perfetto che potrebbe condurre la squadra a traguardi mai raggiunti prima. Lautaro, con i suoi gol, sta diventando l’emblema di una squadra che potrebbe non solo raggiungere, ma superare le glorie del Triplete. Inzaghi, quindi, sta dimostrando di essere pronto a guidare l’Inter verso una stagione da ricordare per sempre: i tifosi sperano.

