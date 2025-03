Inter: l’avversario più temibile non è Napoli né Atalanta, ma chi?

Inzaghi sta affrontando sfide inaspettate, ma c’è un avversario che sembra ancora più insidioso di Napoli e Atalanta.

L’Inter di Inzaghi si trova per la prima volta a +3 sul Napoli, un vantaggio che prima di questa sosta per le nazionali non sembrava nemmeno un sogno. La squadra ha saputo recuperare terreno in modo sorprendente, soprattutto grazie a un rendimento costante che ha saputo affrontare anche le difficoltà di un calendario fittissimo e gli infortuni, questi, tra l’altro, sono un problema ricorrente lungi dall’essere risolto. La regolarità ha premiato il lavoro del tecnico, il quale ha saputo gestire le rotazioni in modo impeccabile, mantenendo alta la motivazione in un gruppo che non si sente mai escluso, ma partecipe di un progetto ambizioso. Il gol di Carlos Augusto contro l’Atalanta ne è l’esempio: un calciatore che sarebbe titolare in molte squadre, ma che qui è riuscito a incidere quando contava.

L’Inter ha davvero superato la squadra del Triplete?

La domanda ora è: riuscirà questa Inter a superare la leggendaria formazione del Triplete? Con i suoi 65 gol segnati, la squadra di Inzaghi ha già fatto meglio in attacco rispetto all’Inter che conquistò il Triplete, ma la difesa, pur essendo forte, ha subìto qualche rete di troppo. Se il rendimento offensivo continua a crescere, e se la difesa riuscirà a limare quelle piccole disattenzioni, l’Inter di Inzaghi potrebbe davvero essere pronta a fare il salto definitivo, dando vita a una nuova era di trionfi, destinata a entrare nella storia.

Inzaghi sfida i campioni della seconda stella

Il vero avversario per Inzaghi, nonostante il Napoli e l’Atalanta, come fa notare il Corriere della Sera, resta l’Inter della seconda stella. Il campionato da 94 punti, la storica vittoria nel derby e quel finale epico, fanno da comparazione. I primi mesi della stagione sono stati tutt’altro che facili per Inzaghi, con una difesa che ha subìto molti più gol rispetto al passato e una squadra che, pur dominando in Europa, faticava a trovare la sua vera identità in campionato. Ma il lavoro del tecnico sta ora iniziando a dare i frutti, con un attacco da record e una crescita complessiva che sembra indirizzare la squadra verso un nuovo ciclo vincente.

