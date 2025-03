Inter: l’ex difensore suggerisce un colpo a sorpresa

I nerazzurri sono attesi da una sessione estiva che si preannuncia infuocata: i primi nomi iniziano a circolare ma fa scalpore un consiglio.

L’Inter si prepara a un’estate di cambiamenti sul fronte del mercato, con la dirigenza pronta a rinforzare la squadra. L’arrivo di Petar Sucic, giovane talento proveniente dalla Dinamo Zagabria, è solo l’inizio. L’accordo con il club croato è stato formalizzato già in precedenza, ma la dirigenza nerazzurra non intende fermarsi qui. Il club, sotto la guida di Simone Inzaghi, avrà bisogno di almeno un altro paio di acquisti che possano rinforzare l’organico (già emergono i nomi dei papabili), con l’obbiettivo di migliorare ulteriormente le performance della squadra in vista delle sfide future.

Focus su giovani e potenziali talenti

Un aspetto fondamentale del piano d’acquisto dell’Inter sarà quello di puntare su giovani promettenti, che possano inserirsi gradualmente nel progetto a lungo termine. Grazie al supporto economico di Oaktree, la società ha maggiore libertà finanziaria per operare sul mercato con maggiore flessibilità. La priorità è quella di acquistare calciatori che abbiano un buon potenziale, ma che non comportino spese eccessive. I dirigenti nerazzurri, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sono infatti concentrati su affari che consentano di rinforzare la squadra senza compromettere la sostenibilità economica del club.

Isaksen: un profilo da considerare

Tra i nomi che circolano in queste settimane, uno potrebbe sorprendere. Nonostante non sia un obiettivo concreto della dirigenza, Gustav Isaksen è stato indicato come possibile rinforzo per l’Inter. Il danese, attualmente in forza alla Lazio, ha suscitato l’interesse dell’ex calciatore Beppe Bergomi, che lo ha indicato come un giocatore ideale per la squadra nerazzurra. Secondo Bergomi, Isaksen potrebbe essere un’ottima scelta per aggiungere freschezza e qualità all’attacco dell’Inter. Con il suo profilo giovane e dalle prospettive future, potrebbe rispecchiare perfettamente la filosofia di mercato del club. Va detto però che il danese è un esterno d’attacco che si dovrebbe eventualmente adattare in un 3-5-2.

Leggi l’articolo completo Inter: l’ex difensore suggerisce un colpo a sorpresa, su Notizie Inter.