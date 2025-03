Scambio clamoroso in vista tra Inter e Milan? La sorpresa che potrebbe cambiare tutto

Arriva un’indiscrezione clamorosa dalla Spagna: le strade di Milan e Inter potrebbero incrociarsi ancora una volta, ma questa volta non solo in campo.

Le due squadre di Milano stanno vivendo una stagione piuttosto diversa anche se i risultati delle ultime due giornate sono uguali. Il Milan ha rischiato due volte riuscendo però a rimontare sempre, d’altra parte, la Beneamata, dopo aver rimontato un doppio svantaggio col Monza, ha sfoderato una prestazione da grande squadra a Bergamo, mettendo a segno un colpo che potrebbe risultare decisivo per le sorti della lotta scudetto. Ora c’è la pausa delle nazionali che è caratterizzata anche da una scelta molto particolare operata da Simone Inzaghi.

L’interesse per un difensore rossonero

Il mercato estivo si avvicina e, con esso, nuove opportunità di rafforzamento per entrambe le squadre milanesi. Al di là delle diverse ambizioni di classifica (Milan alla ricerca di un posto in Champions, Inter pronta a lottare per il Triplete), i due club continuano a guardarsi negli occhi anche sul fronte del mercato. Un’ulteriore conferma arriva da una recente indiscrezione che coinvolge Yann Bisseck, il difensore dell’Inter, che ha attirato l’interesse del Milan. Il tedesco, acquistato dai nerazzurri per meno di 8 milioni di euro, si è guadagnato una posizione di rilievo nelle gerarchie difensive di Simone Inzaghi, mostrando affidabilità sia nel gioco aereo che nelle situazioni di palla inattiva.

Un possibile scambio tra le due milanesi

Secondo quanto riportato dalla Spagna, precisamente da Fichajes.net, il Milan sarebbe pronto a puntare su Bisseck per rinforzare la propria difesa, in cui continua la ricerca di un elemento stabile e di qualità. Tuttavia, l’operazione potrebbe non essere affatto semplice: l’Inter lo valuta tanto e potrebbe non escludere una contropartita tecnica per un eventuale trasferimento. In cambio del difensore tedesco, la squadra nerazzurra, secondo Inter Live, potrebbe chiedere Yunus Musah, centrocampista che interesserebbe anche in quanto statunitense come Oaktree. Al momento si tratta però di semplici indiscrezioni.

