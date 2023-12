Chiellini chiude la carriera con 24 trofei in 23 anni di calcio professionistico: ha vinto 20 coppe con la Juve

Chiellini ha annunciato oggi il ritiro dal calcio dopo 23 anni di calcio professionistico.

Sono 24 i trofei conquistati dall’ex difensore in carriera, di cui bene 20 messi in bacheca con la Juve: 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana, 5 Coppa Italia, 1 Serie B, 1 Mls Cup col Los Angeles Galaxy, 1 Serie C col Livorno, 1 Europeo U19 e 1 Europeo.

