Pioli: «Ibrahimovic sarà un valore aggiunto. Tonali? Il Newcastle ha fatto un affare». Le parole in conferenza stampa

Pioli in conferenza stampa di presentazione di Newcastle Milan ha parlato dell’ex Juve Ibrahimovic e di Tonali.

IBRAHIMOVIC – «Ci siamo sentiti ieri, è sempre stato un top, ha affrontato tutte le sfide con intelligenza e affronterà questa sfida come sempre, sarà un valore aggiunto».

TONALI – «Sono vicino a Sandro, purtroppo è caduto in una cosa delicata, gli siamo vicini e spero gli possa servire in futuro. Non ci sono dubbi sulle sue qualità il Newcastle ha preso un ottimo giocatore».

IL NEWCASTLE NON CONTENTO DELL’ AFFARE TONALI – «Al momento in cui lo hanno acquistato hanno fatto un affare, poi nessuno poteva prevedere quello che è successo».

