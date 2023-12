Siviglia fuori da Champions, Europa e Conference League: decisiva la sconfitta clamorosa col Lens. L’anno scorso aveva battuto Juve e Roma

Il Siviglia viene sconfitto dal Lens in maniera clamorosa per 2-1 con gol decisivo di Fulgini arrivato al minuto 96′. E dice già addio a Champions, Europa e Conference League.

La squadra di Diego Lopez, infatti, ha chiuso il suo girone al quarto posto con soli 2 punti e quindi non giocherà più le coppe europee stagione. Lo scorso anno il Siviglia aveva vinto l’ennesima Europa League della sua storia eliminando la Juve in semifinale e battendo la Roma in finale.

