Giorgio Chiellini ha parlato anche del suo erede con la maglia della Juventus. Le dichiarazioni dell’ex capitano bianconero

Nell’intervista riportata da Tuttosport, Giorgio Chiellini ha parlato di Gleison Bremer, suo erede alla Juventus.

BREMER – «Lo giudico in maniera positiva. Arrivava da una squadra in cui non giocava ogni tre giorni e ed era tre spanne più forte di tutti i compagni. Alla Juve ha dovuto effettuare uno sforzo più che altro mentale, ha uno strapotere fisico. Ha lavorato su situazioni in cui era più carente e dove deve migliorare ma la sua è stata una annata positiva. L’ho visto qui a Los Angeles e mi pare ben inserito: ha le qualità per giocare a tre, a quattro, a uno, a tutto campo o a uomo in area di rigore. Sa fare tutto e sta crescendo anche con la palla tra i piedi. Mi aspetto una seconda stagione in crescendo».

L’INTERVISTA COMPLETA DI CHIELLINI

