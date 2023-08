Roberto De Zerbi ha parlato anche di Manuel Locatelli e Domenico Berardi, suoi giocatori al Sassuolo. Le parole

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi si è espresso così nei confronti di Locatelli della Juve e Berardi, suoi giocatori al Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico del Brighton.

PAROLE – «Locatelli me lo porterei ovunque. Così Berardi, è come un bambino quando gioca a calcio, vuole divertirsi. Bravissimo ragazzo, introverso come pochi».

LEGGI ANCHE: De Zerbi punge Allegri: «Non penso che solo chi vince possa parlare. C’è un’altra cosa che non condivido»

The post De Zerbi coccola Locatelli: «Me lo porterei ovunque». Poi fa questa rivelazione su Berardi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG