Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha parlato a Sportitalia del momento del club bianconero in campionato.

LOTTA SCUDETTO – «La Juventus è una squadra giovane. Sono d’accordo con Allegri, con tutto il rispetto penso che le altre 3 hanno qualcosa in più. Se Chiesa e Vlahovic riescono a fare una stagione con continuità fisica che purtroppo, per vari motivi, gli anni passati non hanno avuto e di rendimento, può fare qualcosa di importante. Dipende tanto da quei due giocatori e dalla loro continuità».

