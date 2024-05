Il collaboratore tecnico del Los Angeles FC Giorgio Chiellini “accoglie” l’attaccante francese nella sua squadra.

Giorgio Chiellini ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Olivier Giroud al Los Angeles FC: “A gennaio si era capito parecchio, noi lo aspettavamo ma il pericolo era che arrivasse un’altra offerta. Non pensate che qui prenderà gli stessi soldi che avrebbe avuto in Europa…”.

I motivi della scelta

“Il tempo con la famiglia, soprattutto. Io a Torino, da agosto a maggio, pranzavo due volte all’anno con mia moglie, qui dopo qualche settimana di pranzi in famiglia quasi mi rimandava al campo… A parte le battute, in MLS ci si diverte e si vive bene, ci sono meno pressioni”.

Olivier Giroud

Cosa aspettarsi dal francese

“Può segnare 20 gol all’anno e vanno bene: non è il tipo da segnarne 50, ha anche bisogno della squadra. Poi a Los Angeles potrebbe pure fare l’attore. Per me però farà la differenza soprattutto con il carattere perché vuole vincere, è un trascinatore, farà crescere i compagni come ha fatto con Leao, Pulisic e altri. Qui la testa conta tantissimo. Se arrivi con la presunzione di essere il migliore, fai male. Se vieni per imparare, finisci per rendere bene. La persona fa la differenza”.

Il possibile sostituto

“In Italia il giocatore che ha fatto meglio è sicuramente Zirkzee, anche se so che piace a tanti. A me piaceva già a Parma, si vedeva che aveva i colpi, era bravo. Poi certo, tra colpi e continuità c’è un abisso”.

