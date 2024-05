Il giornalista Peppe Di Stefano sostiene che l’ex Roma abbia guadagnato posizioni.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha aggiornato la situazione relativa al possibile prossimo allenatore del Milan; ecco le notizie in suo possesso. “Continuano le valutazioni da parte della dirigenza. Proviamo a fare un quadro per quelle che sono le nostre conoscenze. Il Milan attende perché non è finito il campionato e non è finita la Ligue 1″.

Tutti vogliono l’ex Roma

“Questo lo dico perché il Milan ha l’allenatore in testa, è Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attuale allenatore del Lille. Ha un contratto in scadenza alla fine del campionato e con il club francese si incontrerà alla fine della stagione: il Lille avrebbe anche pensato di offrire un nuovo contratto all’allenatore portoghese. Il Marsiglia sta provando a far di tutto per portarlo a Marsiglia. Il Milan continua a non abbandonare questa idea”.

Geoffrey Moncada

I motivi del gradimento rossonero

“Per una serie di ragioni: è un allenatore che già utilizza lo stesso sistema di gioco che il Milan utilizza con Stefano Pioli, perché è preparato ed equilibrato dentro e fuori dal campo, è elegante, un po’ quello che vorrebbe il Milan. Un allenatore con cui poter condividere il progetto, le prospettive, il presente e il futuro”.

Gli scenari

“Questa è l’idea, attendere per cercare di capire cosa farà Fonseca nei prossimi sette giorni. Se le cose dovessero andare bene e dovesse dire no al Lille e no al Marsiglia, il Milan tenterebbe l’assalto definitivo e finale. Qualora le cose dovessero andare male e Fonseca dovesse dire di sì alla proposta ricca del Marsiglia, il Milan virerebbe su altri allenatori“.

