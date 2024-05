Il giovane attaccante della Primavera parrebbe essere più vicino alla permanenza in rossonero nonostante le sirene delle big estere.

Dopo settimane se non mesi di silenzio assoluto, il Milan d’altronde ha questioni molto più importanti a cui pensare come quella dell’allenatore e del nuovo numero 9, si torna a parlare del futuro di Francesco Camarda.

La situazione

L’attaccante della Primavera esordendo in Serie A è diventato il più giovane di sempre a riuscirci; il giovane è poi tornato agli ordini di Ignazio Abate dove ha continuato a segnare con regolarità. Le luci della ribalta hanno cambiato un po’ le carte in tavola per il suo rinnovo: si pensava inizialmente che il prolungamento sarebbe avvenuto il giorno in cui avrebbe compiuto 16 anni (a marzo) ma così non è stato. I giovani calciatori in Italia solo dopo aver compiuto 16 anni possono firmare infatti i contratti da professionisti. Si è detto che il Milan, sicuro del suo attaccamento ai colori, volesse aspettare luglio per fargli firmare un triennale fino al 2027 ma in realtà le cose stanno diversamente.

La svolta

Da marzo ad ora infatti Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United hanno contattato il ragazzo per offrirgli un contratto; c’è da dire però che prima dei 18 anni in Inghilterra non potrebbe giocare, verrebbe prestato a qualche altra squadra. La Gazzetta dello Sport riporta però che negli ultimi giorni c’è stato un incontro col Milan che sembrerebbe essere andato piuttosto bene: sarebbe stato trovato un accordo di massima per il rinnovo da formalizzare a luglio. Se così fosse ci sarebbero ottime possibilità che Camarda inizi la prossima stagione giocando nella nuova Under 23 milanista guidata da Bonera.

